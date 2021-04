Gli uiguri e la Cina, quel canto di libertà che l’Occidente ignora (Di venerdì 30 aprile 2021) Scompaiono così, nel silenzio, complice come e più dei loro aguzzini. È la sorte che spetta agli uiguri, un popolo che si sta scoprendo nazione di fronte a una persecuzione sistematica, costante, tremendamente lucida. Un popolo che non vuole rassegnarsi all’oblio. Musulmani, turcofoni, vivono in Cina, nella regione dello Xinjiang, sono quasi 10 milioni. Cinesi, sulla carta, uno dei 57 gruppi etnici in una popolazione da 1 miliardo e mezzo di persone. Alle spalle, una storia secolare di lotta indipendentista che a più riprese è sfociata in violenza, anche nella connivenza con alcuni gruppi terroristici islamisti. Tanto è bastato al governo centrale cinese per mettere in piedi un sofisticato sistema di sorveglianza e detenzione di massa, donne, bambini, anziani. Sono già 380 i campi di concentramento fotografati dai satelliti e documentati dalla stampa ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 aprile 2021) Scompaiono così, nel silenzio, complice come e più dei loro aguzzini. È la sorte che spetta agli, un popolo che si sta scoprendo nazione di fronte a una persecuzione sistematica, costante, tremendamente lucida. Un popolo che non vuole rassegnarsi all’oblio. Musulmani, turcofoni, vivono in, nella regione dello Xinjiang, sono quasi 10 milioni. Cinesi, sulla carta, uno dei 57 gruppi etnici in una popolazione da 1 miliardo e mezzo di persone. Alle spalle, una storia secolare di lotta indipendentista che a più riprese è sfociata in violenza, anche nella connivenza con alcuni gruppi terroristici islamisti. Tanto è bastato al governo centrale cinese per mettere in piedi un sofisticato sistema di sorveglianza e detenzione di massa, donne, bambini, anziani. Sono già 380 i campi di concentramento fotografati dai satelliti e documentati dalla stampa ...

