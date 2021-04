Giornalista Rai Sport prende a pugni un collega per l’aria condizionata: portato in ospedale (Di venerdì 30 aprile 2021) Incredibile quanto accaduto nel pomeriggio a Saxa Rubra, sede della redazione di Rai Sport. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, due giornalisti Sportivi della tv di stato hanno cominciato a litigare per l’aria condizionata e uno dei due ha colpito con un pugno al volto il collega, mandandolo all’ospedale dove è poi stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Nel tardo pomeriggio il Giornalista di 58 anni che segue la boxe, D. N., ha dato un pugno in pieno volto al collega 52enne, C. D. S., che segue invece il calcio. I poliziotti giunti all’interno della redazione Sportiva hanno placato quella che era diventata una vera e propria rissa. La vittima valuta adesso di denunciare l’altro Giornalista per ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Incredibile quanto accaduto nel pomeriggio a Saxa Rubra, sede della redazione di Rai. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, due giornalistiivi della tv di stato hanno cominciato a litigare pere uno dei due ha colpito con un pugno al volto il, mandandolo all’dove è poi stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Nel tardo pomeriggio ildi 58 anni che segue la boxe, D. N., ha dato un pugno in pieno volto al52enne, C. D. S., che segue invece il calcio. I poliziotti giunti all’interno della redazioneiva hanno placato quella che era diventata una vera e propria rissa. La vittima valuta adesso di denunciare l’altroper ...

