F1 GP Portogallo Portimao 2021 | prove libere 1 | risultati e classifica | Bottas miglior tempo

Valtteri Bottas su Mercedes è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo di Formula 1 sul circuito di Portimao. Il finlandese ha fermato il cronometro in 1'19?648. Alle sue spalle le due Red Bull di Max Verstappen (+0.025) e Sergio Perez (+0.198). Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, che fatica all'inizio ma riesce comunque a chiudere tra i primi 5 a soli 2 centesimi dalla vetta. Lewis Hamilton si accontenta invece della quinta piazza, perdendo terreno nel finale. Solo nono Carlos Sainz, che non brilla e accusa oltre un secondo di ritardo da Bottas. Infine, da segnalare le ottime prove di Gasly e Russell. Appuntamento alle ore 16.00 per le prove libere 2.

