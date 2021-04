Ermal Meta per ‘Uno’ si fa in tre in altrettante stazioni italiane

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 30 aprile 2021)presenta a sorpresa il brano “Uno” in treferroviarie, ma lo fa attraverso degli ologrammi Solo per oggi, 30 aprile 2021,si fa in tre. Che cosa significa? Che per “UNO”, il suo nuovo singolo il cantante si sarà presente in treferroviarie di tre città differenti, con tre ologrammi per accorciare la distanza che separa l’artista con il suo pubblico. Qunque, per presentare il brano tratto dall’album “Tribù Urbana”,ha scelto tre, tre luoghi dove la vita di tutti i giorni è in continuo movimento, ma lo fa in piena sicurezza, affidandosi alla tecnologia. L’evento, “Uno per tutti”, ha luogo nelle...