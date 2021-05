È di nuovo stallo sui diritti Tv della Serie A (Di venerdì 30 aprile 2021) Serie A, rischio stallo sui diritti tv MF – Milano Finanza, pagina 15, Francesco Bertolino. La Serie A rischia lo stallo sui diritti televisivi del triennio 2021-24. Secondo guano riferito a MF-Milano Finanza da più fonti, ci sono buone probabilità che l’asta per le residue tre partite in co-esclusiva vada deserta. Per Sky, infatti, il pacchetto 2 «è chiaramente privo di elevato interesse per gli utenti», si legge nel ricorso d’urgenza con cui la pay-tv mira a bloccare l’assegnazione a Dazn di 10 match, 7 dei quali in esclusiva. Anche se non è da escludere a priori, sarebbe perciò sorprendente se Sky presentasse un’offerta, se non altro perché la proposta andrebbe avanzata entro il 3 maggio, ossia due giorni prima che il tribunale di Milano si pronunci sull’istanza cautelare ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 30 aprile 2021)A, rischiosuitv MF – Milano Finanza, pagina 15, Francesco Bertolino. LaA rischia losuitelevisivi del triennio 2021-24. Secondo guano riferito a MF-Milano Finanza da più fonti, ci sono buone probabilità che l’asta per le residue tre partite in co-esclusiva vada deserta. Per Sky, infatti, il pacchetto 2 «è chiaramente privo di elevato interesse per gli utenti», si legge nel ricorso d’urgenza con cui la pay-tv mira a bloccare l’assegnazione a Dazn di 10 match, 7 dei quali in esclusiva. Anche se non è da escludere a priori, sarebbe perciò sorprendente se Sky presentasse un’offerta, se non altro perché la proposta andrebbe avanzata entro il 3 maggio, ossia due giorni prima che il tribunale di Milano si pronunci sull’istanza cautelare ...

