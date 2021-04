Dove vedere Gp Portogallo | programma e diretta tv

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 30 aprile 2021)Gp? Il Gppartirà domenica 2 maggio e metterà ancora una volta in palio punti importanti per la conquista del Mondiale. Il weekend partirà venerdì con la sessione delle libere e proseguirà con le qualifiche che andranno in scena nella giornata di sabato. Per l’occasione, il pilota Lewis Hamilton andrà alla L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vettel svela il punto debole della Ferrari. Le dichiarazioni Vettel pronto a stupire con l’Aston Martin nel 2021. I saluti alla Ferrari Verstappen lamenta una sfida impari con Hamilton La rabbia di Ricciardo contro la Formula Uno. Le dichiarazioni Hamilton difende Bottas. Le dichiarazioni del britannico Le parole di Vettel nella conferenza stampa del Gp del ...