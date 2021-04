Conte “Vogliamo arrivare in porto il prima possibile” (Di venerdì 30 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – Le parole “distrazione” e “calo” non esistono nel suo vocabolario. “I ragazzi sanno che dobbiamo fare il nostro. Dobbiamo avere il massimo rispetto del Crotone e di quello che stanno facendo. Dovremo fare l’Inter, con grande determinazione e con grande ferocia”. Così, alla vigilia della sfida in trasferta contro il Crotone, Antonio Conte, tecnico dell’Inter, che in questo fine settimana potrebbe già festeggiare la conquista dello scudetto in caso di vittoria sul team di Cosmi con conseguente pareggio o sconfitta dell’Atalanta sul campo del Sassuolo.“Con Steven Zhang c’è stato un semplice saluto. Ha voluto vedere il gruppo e ha fatto un grosso in bocca al lupo a tutti. Ancora non abbiamo conquistato niente”, ha aggiunto Conte, a proposito della visita del presidente.“Stiamo per fare qualcosa di straordinario. Tutte le squadre sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – Le parole “distrazione” e “calo” non esistono nel suo vocabolario. “I ragazzi sanno che dobbiamo fare il nostro. Dobbiamo avere il massimo rispetto del Crotone e di quello che stanno facendo. Dovremo fare l’Inter, con grande determinazione e con grande ferocia”. Così, alla vigilia della sfida in trasferta contro il Crotone, Antonio, tecnico dell’Inter, che in questo fine settimana potrebbe già festeggiare la conquista dello scudetto in caso di vittoria sul team di Cosmi con conseguente pareggio o sconfitta dell’Atalanta sul campo del Sassuolo.“Con Steven Zhang c’è stato un semplice saluto. Ha voluto vedere il gruppo e ha fatto un grosso in bocca al lupo a tutti. Ancora non abbiamo conquistato niente”, ha aggiunto, a proposito della visita del presidente.“Stiamo per fare qualcosa di straordinario. Tutte le squadre sono ...

