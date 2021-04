Cecchi Paone: “Sono un massone. Ecco qual è il mio grado e cosa posso fare” (Di venerdì 30 aprile 2021) Pochi giorni fa Alessandro Cecchi Paone si è scontrato duramente con il leader di ItalExit Gianluigi Paragone. I due erano ospiti insieme ad una puntata di “Non è l’Arena” di Massimo Giletti su La7. Il tema del contendere erano i ristoranti vessati dal governo, un governo che non è stato in grado né di dare ristori né di assicurare riaperture certe e in sicurezza. Durante il suo intervento Cecchi Paone ha duramente attaccato i ristoratori dicendo loro di non capire nulla, che devono ripensare il loro lavoro e puntare tutto sul delivery perché quello è il futuro. Paragone gliene ha cantate quattro, e il video dello scontro ha girato su tutti i social. Oggi Cecchi Paone torna protagonista di un altro video, stavolta estratto da “La Confessione” di Peter Gomez di venerdì ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 30 aprile 2021) Pochi giorni fa Alessandrosi è scontrato duramente con il leader di ItalExit Gianluigi Paragone. I due erano ospiti insieme ad una puntata di “Non è l’Arena” di Massimo Giletti su La7. Il tema del contendere erano i ristoranti vessati dal governo, un governo che non è stato inné di dare ristori né di assicurare riaperture certe e in sicurezza. Durante il suo interventoha duramente attaccato i ristoratori dicendo loro di non capire nulla, che devono ripensare il loro lavoro e puntare tutto sul delivery perché quello è il futuro. Paragone gliene ha cantate quattro, e il video dello scontro ha girato su tutti i social. Oggitorna protagonista di un altro video, stavolta estratto da “La Confessione” di Peter Gomez di venerdì ...

