Amianto: assolti 4 ex dirigenti Scala
Sono stati assolti con la formula "perché il fatto non sussiste" i quattro ex dirigenti del Teatro alla Scala, imputati per omicidio colposo nel processo a Milano sulla morte di una decina di lavoratori esposti ad amianto.

Ultime Notizie dalla rete : Amianto assolti Amianto: assolti 4 ex dirigenti Scala Sono stati assolti con la formula "perché il fatto non sussiste" i quattro ex dirigenti del Teatro alla Scala, ...colposo nel processo a Milano sulla morte di una decina di lavoratori esposti ad amianto ...

Milano, Teatro Scala, tutti assolti gli imputati al processo per i morti per amianto. Comitati vittime: "Vergogna" Tutti assolti con la formula "perché il fatto non sussiste". Si è concluso così il processo a Milano per quattro ex dirigenti del Teatro alla Scala, accusati di omicidio colposo per la morte di una de ...

