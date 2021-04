Aereo o treno? Ecco il viaggio preferito da ogni segno zodiacale (Di venerdì 30 aprile 2021) Zodiaco – La nostra rubrica dedicata alle curiosità zodiacali inerenti il mondo dell’astrologia continua oggi in maniera molto particolare, dedicandosi all’argomento dei viaggi. Ognuno dei dodici segni zodiacali si approccia a questo tema in modo diverso: c’è chi detesta i viaggi e non ammette il cambio delle proprie abitudini mentre c’è chi adora viaggiare e non vede l’ora di salire sul primo Aereo per una nuova destinazione. ogni segno ha poi un suo mezzo di trasporto preferito: c’è chi non rinuncia all’automobile, chi preferisce prendere i mezzi, chi andare a piedi, chi è indeciso tra il treno e l’Aereo. In questo articolo ci occuperemo proprio di questo ultimo punto ora citato ossia scoprire cosa preferiscono i nostri segni zodiacali per viaggiare, se il treno a ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 30 aprile 2021) Zodiaco – La nostra rubrica dedicata alle curiosità zodiacali inerenti il mondo dell’astrologia continua oggi in maniera molto particolare, dedicandosi all’argomento dei viaggi. Ognuno dei dodici segni zodiacali si approccia a questo tema in modo diverso: c’è chi detesta i viaggi e non ammette il cambio delle proprie abitudini mentre c’è chi adora viaggiare e non vede l’ora di salire sul primoper una nuova destinazione.ha poi un suo mezzo di trasporto: c’è chi non rinuncia all’automobile, chi preferisce prendere i mezzi, chi andare a piedi, chi è indeciso tra ile l’. In questo articolo ci occuperemo proprio di questo ultimo punto ora citato ossia scoprire cosa preferiscono i nostri segni zodiacali per viaggiare, se ila ...

Advertising

emme________ : Volevo dire al treno che passa una volta sola, che io preferisco l’aereo e volo in prima classe. - sandrolabanti : @antonellocapor2 mi pare una polemica #fasciocomunista da @pdnetwork @Mov5Stelle la @Pres_Casellati abita a padova… - trimpa48 : RT @milaferracin: @GassmanGassmann Lei abita in centro a Pd in un palazzo costantemente controllato da carabinieri armati. PD-Roma sono 3 o… - giusnico19511 : @paolocristallo @fanpage La signora lustrini e merletti ha usufruito di soli 124 volte dell'aereo per andare da rom… - Er_Canaro : 5 infortuni in 90' Se fossi nei superstiti de stasera tornerei a Roma con treno!! A sto punto potrebbe precipitare anche l'aereo #AsR -