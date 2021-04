Uomini e Donne, la scoperta assurda sul cavaliere: “Lo fa a pagamento con le vecchiette” Gemma sotto choc, cacciato dal programma (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel corso dei suoi 11 anni a Uomini e Donne Gemma Galgani ha avuto tantissimi corteggiatori, e uno di questo è diventato un gigolò. La 71enne è spesso in cerca di amori impossibili. Attratta dai più giovani, belli, e anche un po’ da quelli che non sono realmente interessati a lei, volta lo sguardo davanti a quei signori che potrebbero realmente renderla felice. Per questo motivo spesso attrae su di se le critiche degli opinionisti, che ormai conoscono i suoi gusti a menadito e la rimproverano perché probabilmente non troverà mai quel che cerca. Ma la donna è ormai parte integrante dello show. Sono passati 11 anni e potrebbero passarne altri 11. I telespettatori di Uomini e Donne sembrano non stancarsi mai di Gemma Galgani. I suoi interventi, le puntate a lei dedicate, raggiungono gli ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel corso dei suoi 11 anni aGalgani ha avuto tantissimi corteggiatori, e uno di questo è diventato un gigolò. La 71enne è spesso in cerca di amori impossibili. Attratta dai più giovani, belli, e anche un po’ da quelli che non sono realmente interessati a lei, volta lo sguardo davanti a quei signori che potrebbero realmente renderla felice. Per questo motivo spesso attrae su di se le critiche degli opinionisti, che ormai conoscono i suoi gusti a menadito e la rimproverano perché probabilmente non troverà mai quel che cerca. Ma la donna è ormai parte integrante dello show. Sono passati 11 anni e potrebbero passarne altri 11. I telespettatori disembrano non stancarsi mai diGalgani. I suoi interventi, le puntate a lei dedicate, raggiungono gli ...

