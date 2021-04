Un anno di Covid in Lombardia: Pil 2020 -9,4%. Ma si intravedono segnali positivi per la ripresa (Di giovedì 29 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Dopo un anno di pandemia globale, l’economia lombarda tira le somme di quello che è stato uno dei periodi più difficili della storia umana. Il Pil della Lombardia nel 2020 è diminuito del 9,4% rispetto alle stime precedenti (-9,8%) e si attende una ripresa del +5%, più robusta rispetto alla stima di gennaio (+3,9%). Consumi tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 29 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Dopo undi pandemia globale, l’economia lombarda tira le somme di quello che è stato uno dei periodi più difficili della storia umana. Il Pil dellanelè diminuito del 9,4% rispetto alle stime precedenti (-9,8%) e si attende unadel +5%, più robusta rispetto alla stima di gennaio (+3,9%). Consumi tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

