Ubisoft | “Incursion VMC” appare su Microsoft Store | poi rimosso

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il publisher francese carica per errore il nuovo “VMC” su, per poi rimuoverlo al volo scatenando i rumor Si è parlato molto, nelle ultime ore, di un caricamento erroneo disu, quando l’editore transalpino ha rivelato anzitempo “VMC”. Il publisher ha prontamente fatto dietrofront definendo il software caricato un test interno, ma quando il nome del gioco ha suscitato il chiacchiericcio della comunità videoludica un’alterazione è stata d’obbligo. Prima della successiva rimozione, il misterioso titolo è stato chiamato VMC Only. Per effetto Streisand, il web non ha fatto altro che parlarne ancora di più, portando alla sparizione del titolo dal marketplace. Cosa saràVMC, e perché ...