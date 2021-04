Star Wars Jedi Fallen Order per PS5 e Xbox Series X/S, in arrivo l'upgrade next-gen (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel 2019, EA ha finalmente spezzato la sua maledizione di Star Wars con l'uscita di Star Wars Jedi: Fallen Order, un'eccellente avventura per giocatore singolo ambientata tra La Vendetta dei Sith e Guerre Stellari. Ora entro la fine dell'anno, il gioco verrà aggiornato per sfruttare l'hardware Xbox Series X/S e PS5. Sul sito ufficiale di Star Wars, iniziano a comparire annunci prima del 4 maggio, altrimenti noto come Star Wars Day. Uno degli annunci è una anticipazione di Jedi Fallen Order in arrivo sulle console di prossima generazione. "In arrivo quest'estate, siamo entusiasti di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel 2019, EA ha finalmente spezzato la sua maledizione dicon l'uscita di, un'eccellente avventura per giocatore singolo ambientata tra La Vendetta dei Sith e Guerre Stellari. Ora entro la fine dell'anno, il gioco verrà aggiornato per sfruttare l'hardwareX/S e PS5. Sul sito ufficiale di, iniziano a comparire annunci prima del 4 maggio, altrimenti noto comeDay. Uno degli annunci è una anticipazione diinsulle console di prossima generazione. "Inquest'estate, siamo entusiasti di ...

