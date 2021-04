Sergio Barzetti si fa forza con i messaggi passati sotto la porta (Di giovedì 29 aprile 2021) Ieri sera Sergio Barzetti ha confidato a tutti che ha il covid 19, che è stato contagiato, che gli ultimi giorni per lui non sono stati facili. Ha atteso Barzetti, non ha potuto fare altro, non era in grado di scrivere un post che potesse tranquillizzare tutti e non aveva nemmeno la forza per farlo. E’ isolato in una camera di casa sua, si fa forza ma soprattutto a dargli forza ci sono le sue principesse, sua moglie Laura, la figlia Anita. “Tutto passa da sotto una porta” scrive questa mattina lo chef di E’ sempre mezzogiorno. “I messaggi delle mie principesse sono la mia medicina segreta”. E’ sempre ottimista Sergio Barzetti e adesso che ha ritrovato la lucidità può scattare foto e scrivere a sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 aprile 2021) Ieri seraha confidato a tutti che ha il covid 19, che è stato contagiato, che gli ultimi giorni per lui non sono stati facili. Ha atteso, non ha potuto fare altro, non era in grado di scrivere un post che potesse tranquillizzare tutti e non aveva nemmeno laper farlo. E’ isolato in una camera di casa sua, si fama soprattutto a darglici sono le sue principesse, sua moglie Laura, la figlia Anita. “Tutto passa dauna” scrive questa mattina lo chef di E’ sempre mezzogiorno. “Idelle mie principesse sono la mia medicina segreta”. E’ sempre ottimistae adesso che ha ritrovato la lucidità può scattare foto e scrivere a sua ...

