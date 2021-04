Sangiovanni giù per la classifica, Giulia lo aspetta un’ora fuori di casa per consolarlo (Di giovedì 29 aprile 2021) Sangiovanni e Giulia sono certamente la coppia più amata e seguita di questa edizione di Amici. I due stanno insieme da mesi ormai, e a parte alcune incomprensioni, sono rimasti quasi sempre uno al fianco dell’altro e si sono incoraggiati sempre a vicenda. Sangiovanni è stato fondamentale per Giulia: le ha fatto capire di essere bella, di essere brava. L’ha aiutata moltissimo in tante situazioni e anche Giulia è stata speciale per il cantante, tanto da ispirarlo per scrivere anche delle canzoni! Come abbiamo visto nel day time di Amici 20 di oggi, i due sono ancora legati e affiatati ( qualcuno aveva avuto dei dubbi dopo l’ultimo serale). E Giulia è stata dolcissima quando ha visto che Sangiovanni, da terzo in classifica per il televoto, ci era rimasto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 aprile 2021)sono certamente la coppia più amata e seguita di questa edizione di Amici. I due stanno insieme da mesi ormai, e a parte alcune incomprensioni, sono rimasti quasi sempre uno al fianco dell’altro e si sono incoraggiati sempre a vicenda.è stato fondamentale per: le ha fatto capire di essere bella, di essere brava. L’ha aiutata moltissimo in tante situazioni e ancheè stata speciale per il cantante, tanto da ispirarlo per scrivere anche delle canzoni! Come abbiamo visto nel day time di Amici 20 di oggi, i due sono ancora legati e affiatati ( qualcuno aveva avuto dei dubbi dopo l’ultimo serale). Eè stata dolcissima quando ha visto che, da terzo inper il televoto, ci era rimasto ...

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni giù Serena Marchese: i momenti bui della ballerina di Amici di Maria De Filippi. 'Dicevano che ero obesa' "Fortunatamente poi ho lasciato tutto, sono tornata giù e la mia insegnante, che è anche una ... Approfondisci Amici 20, l'amore fra Sangiovanni e Giulia Stabile: la reazione del papà della ballerina al ...

Giulia Stabile triste durante Amici, centra Sangiovanni? Interviene sua madre Qualcuno ha ipotizzato che Giulia fosse triste a causa di una litigata con il fidanzato Sangiovanni, altri hanno creduto invece che fosse un po' giù a causa del numero delle sue esibizioni (in media ...

