Rider strappa un biglietto inneggiante al Duce alla consegna | licenziato

(Di giovedì 29 aprile 2021) Unè statoa Bologna “per aver violato la privacy” e per aver adottato un “comportamento scorretto” durante la, dopo averto davantidestinataria una Mussolini. Il fattorino, un trentenne di nome Luca Nisco, originario di Benevento si era indignato per il testo del messaggio che avrebbe dovuto recapitare insieme a un paio di bottiglie di vino il 25 aprile, il giorno della Festa della liberazione. “In questo giorno di lutto che il nostropossa guidare da lassù la rinascita”, era la scritta contenuta nel. Nisco, che lavorava da febbraio per conto di Winelivery, nota piattaforma specializzata nelle consegne a domicilio di vino, ha raccontato la storia al Resto del ...

Da Bologna.repubblica.itBologna Un biglietto inneggiante al Duce, recapitato insieme a un paio di bottiglie di vino in un giorno non qualsiasi, di 25 aprile, ha indignato una Bologna, che lo ha strappato di fronte al destinatario. Un gesto costato ......il biglietto di onore al Duce considerandolo e definendolo per quel che è e cioè 'oscenità'. Una reazione civile premiata con il licenziamento La fine, momentanea, della storia è che il...Un rider è stato licenziato a Bologna “per aver violato la privacy” e per aver adottato un “comportamento scorretto” durante la consegna, dopo aver strappato davanti alla destinataria un biglietto inn ...Strappa biglietto pro Mussolini: licenziato Luca Nisco, rider di Benevento che lavora a Bologna. La sua storia ha fatto il giro d'Italia ...