Palermo, a Villa Zito i vaccini per i senzatetto (Di giovedì 29 aprile 2021) Un luogo di arte deve e può diventare anche luogo di ritorno alla vita nel nome dell’inclusione sociale. Succede a Villa Zito, a Palermo, che, in attesa di riaprire al pubblico, si è trasformato in un Centro vaccinale dedicato a chi vive per strada e ha più di 60 anni. mra/abr/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 aprile 2021) Un luogo di arte deve e può diventare anche luogo di ritorno alla vita nel nome dell’inclusione sociale. Succede a, a, che, in attesa di riaprire al pubblico, si è trasformato in un Centro vaccinale dedicato a chi vive per strada e ha più di 60 anni. mra/abr/trg su Il Corriere della Città.

Advertising

Italpress : Palermo, a Villa Zito i vaccini per i senzatetto - CorriereCitta : Palermo, a Villa Zito i vaccini per i senzatetto - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Cronaca Covid, Villa Zito: al via le vaccinazioni per i “senza fissa dimora” di Palermo | VIDE… - Gianchi60 : RT @giuseppetrimarc: Canicattì. (AG). Villa Firriato (inizi '900) di Ernesto Basile,Architetto di Palermo. - EmmeReports : 'Accanto agli ultimi' con i vaccini: a Palermo porte aperte a Villa Zito -