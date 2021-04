Non solo specchi e vetri senza aloni, ma molto di più! Con cosa? (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono davvero tantissimi gli impieghi di questo ingrediente sempre presente nelle cucine italiane: assicura non solo specchi e vetri senza aloni, ma molto altro ancora! Parliamo dell’aceto, poche gocce e trasforma un’insalata un po’ scialba in un’invitante piatto unico. Ma la sua versatilità e le sue proprietà antisettiche e disinfettanti lo rendono un prezioso alleato anche per quanto riguarda le pulizie domestiche. È in grado di detergere, smacchiare e lucidare in maniera ecologia e sicura, quasi tutte le superfici di casa. Vi basterà diluirlo con un po’ d’acqua e sciacquare. Se non amate il suo pungente odore, aggiungete due o tre gocce di essenza profumata: lo neutralizzerete immediatamente. Curiose di scoprire davvero tutti i suoi utilizzi? Iniziamo! Per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono davvero tantissimi gli impieghi di questo ingrediente sempre presente nelle cucine italiane: assicura non, maaltro ancora! Parliamo dell’aceto, poche gocce e trasforma un’insalata un po’ scialba in un’invitante piatto unico. Ma la sua versatilità e le sue proprietà antisettiche e disinfettanti lo rendono un prezioso alleato anche per quanto riguarda le pulizie domestiche. È in grado di detergere, smacchiare e lucidare in maniera ecologia e sicura, quasi tutte le superfici di casa. Vi basterà diluirlo con un po’ d’acqua e sciacquare. Se non amate il suo pungente odore, aggiungete due o tre gocce di esprofumata: lo neutralizzerete immediatamente. Curiose di scoprire davvero tutti i suoi utilizzi? Iniziamo! Per ...

Advertising

MonicaCirinna : Con rispetto ricordo alla #CEI che per la legge italiana esistono famiglie diverse (non solo formate da uomo e donn… - Pontifex_it : Non c’è pagina di Vangelo in cui non ci sia posto per noi. Meditare, per noi cristiani, è un modo di incontrare Ges… - matteosalvinimi : Caro @Fedez, non solo ti ammiro come artista, ma ti ringrazio come cittadino, per i generosi contributi che hai dat… - chiaraavermi : RT @eliscrivecose: Da una parte mi dispiace che lei sia arrivata ad un punto in cui percepisce come difetto tutto quello che elenca, dall’a… - grace_zaz : RT @thedoctorIies: NON SOLO ABBIAMO LA SEASON 2 GLI EDSER GLI HANKER REALI MA ORA AVREMO ANCHE IL TEAM AYSE FIKRET E KERIM ABBIAMO VINTO TU… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Coprifuoco e ristoranti chiusi la sera: per maxiricerca inglese abbattono del 13% l'indice Rt Ma non solo: i ricercatori hanno voluto chiarire all'interno del loro lavoro che una possibile sospensione delle misure di sicurezza tra la popolazione non vaccinata potrebbe portare ad un incremento ...

Salvini a Fedez: incontriamoci e parliamo E la risposta di Matteo Salvini non si è fatta attendere: 'Caro Fedez, non solo ti ammiro come artista, ma ti ringrazio come cittadino, per i generosi contributi che hai dato per la costruzione dell'...

Non solo dolce: per attirare la colazione deve cambiare Mixer Planet Dormire di più (e meglio). Immagina, puoi Uno studio americano suggerisce che la mancanza di sonno può aumentare il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Chi soffre d’insonnia non deve ricorrere ai sonniferi senza aver consultato un ...

Paglia e Manconi, dialogo sulla vita. La sofferenza e il diritto di decidere Dignità, coscienza, autodeterminazione: ne discutono l’arcivescovo e il sociologo che confrontano con franchezza le loro visioni differenti in un volume Einaudi Stile libero ...

Ma: i ricercatori hanno voluto chiarire all'interno del loro lavoro che una possibile sospensione delle misure di sicurezza tra la popolazionevaccinata potrebbe portare ad un incremento ...E la risposta di Matteo Salvinisi è fatta attendere: 'Caro Fedez,ti ammiro come artista, ma ti ringrazio come cittadino, per i generosi contributi che hai dato per la costruzione dell'...Uno studio americano suggerisce che la mancanza di sonno può aumentare il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Chi soffre d’insonnia non deve ricorrere ai sonniferi senza aver consultato un ...Dignità, coscienza, autodeterminazione: ne discutono l’arcivescovo e il sociologo che confrontano con franchezza le loro visioni differenti in un volume Einaudi Stile libero ...