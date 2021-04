Nidi e politiche educative | il Recovery è base di partenza | non punto di arrivo

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 29 aprile 2021) Nei giorni scorsi una riflessione di Linda Laura Sabbadini, pubblicata da La Stampa, ha avviato un dibattito articolato sui fondi delche l’Italia destinerà ai. La Direttora centrale dell’Istat ha focalizzato con precisione chirurgica i principali nodi legati ae infrastrutture sociali. Approfitto dello sper sottolineare come la quota di investimenti deldestinata aisia la stessa di quella prevista dall’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. L?80% delle risorse verrà utilizzato per costruire nuovi, garantendo così 180mila nuovi posti per una spesa pari a 2,3 miliardi. Le operazioni di ristrutturazione e ampliamento delle strutture porterà in dote 48mila nuovi posti. Nel complesso in poco più ...