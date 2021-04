Nettuno | firmata ordinanza antiprostituzione | «Multe fino a 500 euro»

(Di giovedì 29 aprile 2021) E’ stata pubblicata l’Sindacale n. 15/2021 del Comune divolta a prevenire lo sfruttamento della prostituzione in strada. «Tenendo conto delle molte segnalazioni che sono pervenute al Sindaco e al sottoscritto, l’mira a concentrarsi su tutte quelle aree dove il fenomeno della prostituzione su strada si registra con una maggiore intensità – esordisce l’Assessore con delega alla Sicurezza e alla Polizia Locale Luca Zomparelli – capiamo profondamente l’indignazione frutto del degrado che una pratica di tale portata apporta al nostro Comune, oltre a reputare fondamentale intervenire per contrastare con ogni mezzo possibile ogni forma di sfruttamento della persona». «Il rispetto dell’sarà garantita specialmente dagli uomini e le donne della nostra Polizia Locale, sempre in prima linea ...

"Ieri l'ANPI Anzio-Nettuno, in occasione dei festeggiamenti per il 25 Aprile ... mozione da sottoporre al Consiglio Comunale che vorremmo portasse anche la firma del Sindaco e del presidente del ..."Ieri l'Anpi Anzio-Nettuno, in occasione dei festeggiamenti per il 25 Aprile, ha lanciato una petizione online per chiedere che il Comune di Nettuno ...