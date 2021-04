Messina | 26 arresti per traffico di droga | impiegati come pusher anche minorenni

Leggi su ck12

(Di giovedì 29 aprile 2021) Scacco matto a due sodalizi criminali dediti, in provincia di, ale allo spaccio di: 26Continua la controffensiva delle Forze dell’ordine contro i sodalizi criminali dediti ale allo spaccio di sostanze stupefacenti: dopo Roma, dove sono stati azzerati i vertici di un’organizzazione che gestiva una piazza di spaccio nel popolare quartiere di Tor Bella Monaca, a Taormina e a Giardini Naxos, in provincia di, sono state disarticolati due sodalizi attivi neldi: 26 le persone tratte in arresto dai carabinieri del Comando Provinciale di ...