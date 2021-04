Mafia: Procuratore Caltanissetta, ‘Avola inattendibile su strage via D’Amelio’ (2) (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) – “Colpisce peraltro che Avola – prosegue il Procuratore Paci – anziché mantenere il doveroso riserbo su quanto rivelato a questo ufficio, abbia preferito far trapelare il suo asserito protagonismo nella strage di Via D’Amelio, oltre a quello di Messina Denaro, Graviano ed altri, attraverso interviste e la pubblicazione di un libro”. “E lascia altresì perplessi che egli abbia imposto autonomamente una sorta di ‘discovery”, compromettendo così l’esito delle future indagini, dopo che l’ufficio aveva provveduto a contestargli le numerose contraddizioni del suo racconto e gli elementi probatori che inducevano a dubitare della veridicità di tale sue ennesima progressione dichiarativa”, conclude il Procuratore aggiunto di Caltanissetta. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) – “Colpisce peraltro che Avola – prosegue ilPaci – anziché mantenere il doveroso riserbo su quanto rivelato a questo ufficio, abbia preferito far trapelare il suo asserito protagonismo nelladi Via D’Amelio, oltre a quello di Messina Denaro, Graviano ed altri, attraverso interviste e la pubblicazione di un libro”. “E lascia altresì perplessi che egli abbia imposto autonomamente una sorta di ‘discovery”, compromettendo così l’esito delle future indagini, dopo che l’ufficio aveva provveduto a contestargli le numerose contraddizioni del suo racconto e gli elementi probatori che inducevano a dubitare della veridicità di tale sue ennesima progressione dichiarativa”, conclude ilaggiunto di. L'articolo CalcioWeb.

