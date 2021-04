Mafia | ex killer Avola depose al processo di Capaci ma i giudici non gli credettero

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mafia killer

Lo ha detto l'exMaurizio Avola intervistato da Michele Santoro nello speciale di Mentana sullasu La7. 'Borsellino scende dalla macchina e lascia lo sportello aperto - dice Avola - Io ......in onda ieri nello speciale sulladi Mentana su La 7. Lo dice il Procuratore facente funzione di Caltanissetta Gabriele Paci che non nasconde la sua amarezza per l'intervista all'exdi ...Palermo, 29 apr. (Adnkronos) - Le dichiarazioni dell'ex killer di mafia Maurizio Avola, ex collaboratore di giustizia che ora sostiene di ...L’ex killer di Cosa nostra e affiliato al clan Santapaola, in tv si è dichiarato tra gli autori dell’attentato che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e agli uomini della sua scorta ...