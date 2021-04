«Le leggi speciali non erano ingiuste, ma la loro applicazione fu sommaria» (Di giovedì 29 aprile 2021) Intervista ad Alessandro Gamberini, difensore di Giorgio Pietrostefani e Adriano Sofri: «La giustizia entra in campo per evitare la vendetta. Questi arresti sono la celebrazione di una vendetta tardiva» «La giustizia entra in campo per evitare la vendetta. Ma con questa scelta ci troviamo davanti alla celebrazione di una vendetta tardiva». A parlare è Alessandro Gamberini, difensore di Giorgio Pietrostefani, uno dei sette ex terroristi arrestati mercoledì a Parigi. Convinto della sua innocenza per il delitto Calabresi, il legale contesta oggi l’applicazione di quelle leggi che portarono alla sua condanna. «I meccanismi applicativi – spiega al Dubbio – hanno valutato la responsabilità penale a volte in modo sommario».Avvocato, cosa ne pensa di questi arresti? Mi fa una cattiva impressione quando assisto a retate di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Intervista ad Alessandro Gamberini, difensore di Giorgio Pietrostefani e Adriano Sofri: «La giustizia entra in campo per evitare la vendetta. Questi arresti sono la celebrazione di una vendetta tardiva» «La giustizia entra in campo per evitare la vendetta. Ma con questa scelta ci troviamo davanti alla celebrazione di una vendetta tardiva». A parlare è Alessandro Gamberini, difensore di Giorgio Pietrostefani, uno dei sette ex terroristi arrestati mercoledì a Parigi. Convinto della sua innocenza per il delitto Calabresi, il legale contesta oggi l’di quelleche portarono alla sua condanna. «I meccanismi applicativi – spiega al Dubbio – hanno valutato la responsabilità penale a volte in modo sommario».Avvocato, cosa ne pensa di questi arresti? Mi fa una cattiva impressione quando assisto a retate di ...

