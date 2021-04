Isola dei Famosi | l’ex tronista vuole partecipare al reality

(Di giovedì 29 aprile 2021) A chi non piacerebbeall’dei? A nessuno, questa e la verità! E non fa certo eccezionedi Uomini e Donne. Milton Morales, che nei primi… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - comeoneileen0 : RT @zorziofficialfp: “Io non sono contro le strategie dei reality, ma sono contro le vergini incinta” TOMMASOOOOOOOO #isola #tommasozorzi… - Ninna68431683 : RT @paxxesca: Ma com’è possibile che Valentina Persia abbia dei fan? Chiedo #isola #giuliasalemi -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Direttafamosi 2021: commento live puntata 29 aprile Tutto pronto per la tredicesima puntata de L'Famosi 2021 , il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La conduttrice si ...Manuela Ferrera sa come provocare la reazionesuoi colleghi naufraghi, rianimando le dinamiche che si sono create a L'Famosi . La nuova concorrente è un vulcano di energia, ma non ha intenzione di impiegarla per occuparsi delle faccende quotidiane. Dopo aver rischiato di far spengere il fuoco, provocando la ...L'ex ciclista raggiunge i naufraghi su Playa Palapa e deve subito affrontare la prova del bacio in apnea con Francesca Lodo ...Gilles Rocca è stato poco bene. Lo ha comunicato Massimiliano Rosolino nel corso della puntata dell’Isola dei famosi 2021 trasmessa giovedì ...