Graduatorie ATA 24 mesi, compilare modello B1 nuova inclusione: come scegliere tra modalità di accesso A, B, C (Di giovedì 29 aprile 2021) Graduatorie ATA 24mesi: la graduatoria permanente da cui si ottiene il ruolo ed eventualmente la supplenza al 31 agosto o 30 giugno sui posti residui. Affrontiamo il caso dell'aspirante che si inserisce per la prima volta in graduatoria, quindi nell'istanza presente su Istanze online sceglie il modello B1. E' possibile presentare la domanda entro il prossimo 14 maggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 aprile 2021)ATA 24: la graduatoria permanente da cui si ottiene il ruolo ed eventualmente la supplenza al 31 agosto o 30 giugno sui posti residui. Affrontiamo il caso dell'aspirante che si inserisce per la prima volta in graduatoria, quindi nell'istanza presente su Istanze online sceglie ilB1. E' possibile presentare la domanda entro il prossimo 14 maggio. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, compilare modello B1 nuova inclusione: come scegliere tra modalità di accesso A, B, C - TecnicaScuola : Graduatorie 24 mesi ATA, domande entro il 14 maggio: le nostre FAQ -- - Roberto_Bosio : Graduatorie terza fascia ATA: sarà possibile correggere errori materiali della domanda. Quando e quali sono… - ITSETMCapitolo : Pubblicazione graduatorie definitive interne d'Istituto Personale Docente e A.T.A. a.s. 2021/22: - ProDocente : Concorso per graduatorie ATA 24 mesi, come si compila la domanda [GUIDA UIL] -