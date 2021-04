Giovane donna uccisa a Pompei, è stata violentata (Di giovedì 29 aprile 2021) Una Giovane donna, Grazia Severino, uccisa a Pompei, è stata anche violentata. Il brutale assassinio è avvenuto nel pomeriggio. Grazia SeverinoIn questa triste stagione dove la pandemia di Covid – 19 caratterizza e scandisce i ritmi della nostra vita, il femminicidio sta diventando una tragica abitudine. Una cadenza quasi giornaliera, accanto al sempre altissimo numero di morti del virus, si devono aggiornare anche i numeri riguardanti le donne uccise. In quasi tutte le tragedie che ci raccontano di femminicidi, sembra di assistere a dei film il cui copione risulti essere sempre lo stesso. La presenza dominante dell’uomo e l’isolamento della donna. La drammatica sottovalutazione di segnali che dovrebbe essere interpretata in maniera assai diversa, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 aprile 2021) Una, Grazia Severino,, èanche. Il brutale assassinio è avvenuto nel pomeriggio. Grazia SeverinoIn questa triste stagione dove la pandemia di Covid – 19 caratterizza e scandisce i ritmi della nostra vita, il femminicidio sta diventando una tragica abitudine. Una cadenza quasi giornaliera, accanto al sempre altissimo numero di morti del virus, si devono aggiornare anche i numeri riguardanti le donne uccise. In quasi tutte le tragedie che ci raccontano di femminicidi, sembra di assistere a dei film il cui copione risulti essere sempre lo stesso. La presenza dominante dell’uomo e l’isolamento della. La drammatica sottovalutazione di segnali che dovrebbe essere interpretata in maniera assai diversa, ...

TeresaBellanova : In questo momento di fragilità e dolore, quella famiglia merita rispetto e soprattutto merita rispetto questa giova… - DSantanche : Il gip “La sua indole violenta si esprime nel continuo tenere le mani al collo della vittima quasi che anche la sof… - rtl1025 : ?? Aveva 24 anni, e non 14 come comunicato in un primo momento, la giovane #donna #uccisa nel pomeriggio a Pompei (N… - laltra_opinione : #femminicidio, tragedia a #pompei: #donna trovata con tre coltellate sull'addome, frattura di entrambe le caviglie… - Lukas08318189 : Giovane donna uccisa nel Napoletano, è stata violentata - Campania - -