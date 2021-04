GF Vip 5 | Zenga accusato di aver tradito la Cannavò

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 29 aprile 2021) Qualche settimana fa un noto profilo Twitter ha insinuato che nella coppia formata da Andreae Rosalindaci sia una terza incomoda (una facoltosa donna matura). Secondo l’account che spesso ha fornito anticipazioni dettagliate sul GF Vip, i due ex gieffini non starebbero nemmeno insieme e la loro storia sarebbe una sorta di farsa. In una recente diretta l’attrice siciliana ha riso su questi rumor. La replica di Rosalinda“Ormai sono abituata a leggere di tutto. Ad esempio – rivela Rosalinda– mi dicono che se sto a casa sua sono una scroccona, una mantenuta. Se invece dico che non sono a casa sua ‘oh mio dio sei cattiva e perfida’ e dicono anche che lo voglio lasciare. Qualsiasi cosa uno fa c’è sempre un modo per essere attaccati. Le persone si nascondono dietro i profili, ma tranquilli ...