GdS – Inter, futuro più azzurro che nero: in arrivo 250 milioni di euro. I dettagli (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Inter guarda con più fiducia al futuro: ecco 250 milioni di euro In casa Inter si può guardare con maggiore serenità al prossimo futuro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, è in via di definizione l’accordo per il prestito che dovrebbe garantire al club nerazzurro un ingresso di 250 milioni di euro. Steven Zhang rientrato in Italia ieri, ha infatti trovato l’accordo con Bain Capital: solo in un secondo momento sarà definita la posizione di LionRock Capital, che detiene al momento il 31% delle quote del club nerazzurro. “Si era detto e così è stato. L’arrivo di Steven Zhang a Milano coincide, di fatto, con la definizione del prestito atteso come pioggia nel deserto: ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) L’guarda con più fiducia al: ecco 250diIn casasi può guardare con maggiore serenità al prossimo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, è in via di definizione l’accordo per il prestito che dovrebbe garantire al club nerun ingresso di 250di. Steven Zhang rientrato in Italia ieri, ha infatti trovato l’accordo con Bain Capital: solo in un secondo momento sarà definita la posizione di LionRock Capital, che detiene al momento il 31% delle quote del club ner. “Si era detto e così è stato. L’di Steven Zhang a Milano coincide, di fatto, con la definizione del prestito atteso come pioggia nel deserto: ...

Advertising

capuanogio : ?? Steven #Zhang atteso a Milano domani dopo mesi di assenza. In dirittura l'accordo con Bain Capital per un presti… - capuanogio : L'economista Sottoriva alla #gds: #Zhang ha trovato una soluzione per dare ossigeno alle casse dell'#Inter e il peg… - FcInterNewsit : GdS - Prestito, scudetto, mercato e stadio: Steven Zhang pronto ad affrontare tutti i temi per rilanciare la sua In… - LuigiBevilacq17 : RT @FcInterNewsit: GdS - Prestito, scudetto, mercato e stadio: Steven Zhang pronto ad affrontare tutti i temi per rilanciare la sua Inter h… - ElLobo33888352 : RT @capuanogio: L'economista Sottoriva alla #gds: #Zhang ha trovato una soluzione per dare ossigeno alle casse dell'#Inter e il peggio è al… -