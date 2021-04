Gattuso è l’attuale allenatore del Napoli! Previsioni per il futuro azzardate e non dimostate (Di giovedì 29 aprile 2021) Il tormentone del momento, riguardante il prossimo allenatore del Napoli, sta prendendo piede senza soluzione di continuità. Ogni giorno alcuni media riferiscono un nome nuovo sulla panchina azzurra per la prossima stagione. In questo momento Spalletti è il più accreditato, dalla stampa sportiva, a rivestire il ruolo di allenatore del Napoli. Spalletti? Potrebbe anche verificarsi questo evento, ma il riportarlo con molta convinzione, lascia perplessi alcuni addetti ai lavori e buon parte dellla tifoseria napoletana. QUANDO Gattuso AVREBBE DETTO DI VOLERE ANDARE VIA DA NAPOLI? Ogni considerazione e previsione non può prescindere da fatti oggettivi. In primis, Gattuso, pur avendo qualche volta manifestato il suo malessere per alcune azioni di Aurelio De Laurentiis atte a contattare altri tecnici nel caso il buon Rino ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 29 aprile 2021) Il tormentone del momento, riguardante il prossimodel Napoli, sta prendendo piede senza soluzione di continuità. Ogni giorno alcuni media riferiscono un nome nuovo sulla panchina azzurra per la prossima stagione. In questo momento Spalletti è il più accreditato, dalla stampa sportiva, a rivestire il ruolo didel Napoli. Spalletti? Potrebbe anche verificarsi questo evento, ma il riportarlo con molta convinzione, lascia perplessi alcuni addetti ai lavori e buon parte dellla tifoseria napoletana. QUANDOAVREBBE DETTO DI VOLERE ANDARE VIA DA NAPOLI? Ogni considerazione e previsione non può prescindere da fatti oggettivi. In primis,, pur avendo qualche volta manifestato il suo malessere per alcune azioni di Aurelio De Laurentiis atte a contattare altri tecnici nel caso il buon Rino ...

