Filmato contro Regeni, Fico: "Fango da parte dell’Egitto" (Di giovedì 29 aprile 2021) Il presidente della Camera Roberto Fico parla di “sdegno” e lo definisce "Fango e un tentativo di depistaggio". Si tratta del video apparso ieri su YouTube che punta a mettere in cattiva luce la figura di Giulio Regeni, poche ore prima della prima udienza preliminare, poi rinviata, del procedimento davanti al gup di Roma che vede imputati quattro appartenenti ai servizi segreti egiziani per il sequestro, le torture e l’omicidio del giovane ricercatore friulano nel 2016. Secondo gli inquirenti il Filmato potrebbe far parte dell’attività di depistaggio egiziana sul caso (LA STORIA). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 aprile 2021) Il presidente della Camera Robertoparla di “sdegno” e lo definisce "e un tentativo di depistaggio". Si tratta del video apparso ieri su YouTube che punta a mettere in cattiva luce la figura di Giulio, poche ore prima della prima udienza preliminare, poi rinviata, del procedimento davanti al gup di Roma che vede imputati quattro apnenti ai servizi segreti egiziani per il sequestro, le torture e l’omicidio del giovane ricercatore friulano nel 2016. Secondo gli inquirenti ilpotrebbe fardell’attività di depistaggio egiziana sul caso (LA STORIA).

Advertising

attila62 : RT @messveneto: Regeni, spunta un video egiziano che scredita il ricercatore: nel filmato compaiono anche gli ex ministri Trenta e Gasparri… - tg2rai : Al via il processo contro agenti egiziani per la morte di #GiulioRegeni. Udienza rinviata per uno degli avvocati co… - messveneto : Regeni, spunta un video egiziano che scredita il ricercatore: nel filmato compaiono anche gli ex ministri Trenta e… - lucerruti : @gasparripdl complimenti per il filmato contro @perRegeni - FrancescoSamma2 : @matteosalvinimi Un politico appena decente si sarebbe reso conto che quel filmato era un suicidio. Grillo se n'è f… -