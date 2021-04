Estate in città: più spazi per i locali senza dehors e modificato l’orario di divieto per l’asporto (Di giovedì 29 aprile 2021) La città di Bergamo si sta preparando all’Estate 2021 che, più di ogni altro anno, richiederà attenzione. Non solo per l’andamento epidemiologico, ma perché per numerosi esercenti la bella stagione sarà il momento su cui puntare per una vera ripartenza economica delle loro attività. Che, rigorosamente, secondo le ultime direttive ministeriali e regionali, dovranno svolgersi all’aperto. Obiettivo dell’amministrazione comunale, quindi, è quello di permettere ai locali che non possono contare su dehors esterni, di garantire degli spazi che potranno essere a loro disposizione. La Giunta ha, quindi, deliberato la concessione nel corso dell’Estate 2021 di spazi per la somministrazione di alimenti e bevande. Individuati (per ora) il parco di Sant’Agostino, della Trucca e ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Ladi Bergamo si sta preparando all’2021 che, più di ogni altro anno, richiederà attenzione. Non solo per l’andamento epidemiologico, ma perché per numerosi esercenti la bella stagione sarà il momento su cui puntare per una vera ripartenza economica delle loro attività. Che, rigorosamente, secondo le ultime direttive ministeriali e regionali, dovranno svolgersi all’aperto. Obiettivo dell’amministrazione comunale, quindi, è quello di permettere aiche non possono contare suesterni, di garantire degliche potranno essere a loro disposizione. La Giunta ha, quindi, deliberato la concessione nel corso dell’2021 diper la somministrazione di alimenti e bevande. Individuati (per ora) il parco di Sant’Agostino, della Trucca e ...

Advertising

LPincia : RT @ivocamic: CON IL #COPRIFUOCO AZZERATE LE PRENOTAZIONI Città turistiche deserte peggio che in tempo di guerra È una scelta #IDEOLOGICA?… - speranza_viva : RT @ivocamic: CON IL #COPRIFUOCO AZZERATE LE PRENOTAZIONI Città turistiche deserte peggio che in tempo di guerra È una scelta #IDEOLOGICA?… - HotelMiramare : RT @DiscoverTrieste: Cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel ?? ; la strada è ancora lunga ma di fronte a noi c'è la primavera e l'es… - CORDESCOM : RT @ivocamic: CON IL #COPRIFUOCO AZZERATE LE PRENOTAZIONI Città turistiche deserte peggio che in tempo di guerra È una scelta #IDEOLOGICA?… - mariadmarzano : RT @ivocamic: CON IL #COPRIFUOCO AZZERATE LE PRENOTAZIONI Città turistiche deserte peggio che in tempo di guerra È una scelta #IDEOLOGICA?… -

Ultime Notizie dalla rete : Estate città Luca, film animato dell'italiano Casarosa su Disney+ da 18/6 Il film racconta di un'incredibile estate nella città di mare italiana Portorosso, vista attraverso gli occhi di un mostro marino di nome Luca. "Ho sempre amato 'Il Gatto e la Volpe' di Edoardo ...

Tre ecografi al Centro senologico dell'Ospedale Maggiore grazie al lascito testamentario di Tiziano Barbieri ... nato a Lesignano Bagni e vissuto a Parma dove si è spento nell'estate del 2019, ha espressamente ... Aiutare e prevenire, questo il segno che voleva lasciare alla sua città". "E' una tra le più generose ...

Estate in città: più spazi per i locali senza dehors e modificato l’orario di divieto per l’asporto BergamoNews Il film racconta di un'incredibilenelladi mare italiana Portorosso, vista attraverso gli occhi di un mostro marino di nome Luca. "Ho sempre amato 'Il Gatto e la Volpe' di Edoardo ...... nato a Lesignano Bagni e vissuto a Parma dove si è spento nell'del 2019, ha espressamente ... Aiutare e prevenire, questo il segno che voleva lasciare alla sua". "E' una tra le più generose ...