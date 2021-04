Digitale terrestre, una marea di tv obsolete all’orizzonte: secondo bonus tv? (Di giovedì 29 aprile 2021) In vista dello switch off del Digitale terrestre arriverà un secondo bonus tv? La risposta è incerta ma il quotidiano Repubblica scommette sull’affermazione. Digitale terrestre: nuovo bonus tv? (Foto Consumatori.it)Nel nostro paese, purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, vi è una massa abnorme di televisori obsoleti, e quindi non compatibili con il nuovo segnale del Digitale terrestre, il DVB-T2, che entrerà ufficialmente in azione a partire dal primo gennaio del 2023, fra poco più di un anno e mezzo. Nel dettaglio sarebbero ben 36 milioni gli apparecchi che non sarebbero in grado di ricevere il nuovo segnale e quindi a rischio oscuramento, di conseguenza, facendo una media di tre persone a nucleo, sarebbero all’incirca ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) In vista dello switch off delarriverà untv? La risposta è incerta ma il quotidiano Repubblica scommette sull’affermazione.: nuovotv? (Foto Consumatori.it)Nel nostro paese, purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, vi è una massa abnorme di televisori obsoleti, e quindi non compatibili con il nuovo segnale del, il DVB-T2, che entrerà ufficialmente in azione a partire dal primo gennaio del 2023, fra poco più di un anno e mezzo. Nel dettaglio sarebbero ben 36 milioni gli apparecchi che non sarebbero in grado di ricevere il nuovo segnale e quindi a rischio oscuramento, di conseguenza, facendo una media di tre persone a nucleo, sarebbero all’incirca ...

