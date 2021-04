Advertising

DSantanche : #Speranza, che nel suo libro vedeva nella tragedia del #Covid un’occasione per “rifondare un’egemonia culturale del… - Corriere : Speranza all’attacco in Senato: «Non si fa politica su un’epidemia» - marcodimaio : Contro il Covid-19 non c'era nessun manuale di istruzioni. La mozione di sfiducia a #Speranza è ideologica, sbaglia… - DelarueF : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza firma ordinanza: divieto di ingresso da Sri Lanka #srilanka - amArizona13 : RT @Leonard13___: Strani tempi quelli in cui viviamo, dove si può mettere in discussione tutto, compresi Dio e la Patria, tranne il #covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza

Nel bollettino giornaliero dei casiin Italia va indicato quanti, nel numero dei deceduti , ... al ministro della Salute, al Commissario straordinario per l'emergenza Covid19 Figliuolo e ...Il ministro della Salute, Roberto, ha firmato un'ordinanza in cui si estendono le misure di divieto di ingresso in Italia, già previste per India e Bangladesh, anche allo Sri Lanka. Il rientro da questi Paesi sarà consentito ...Se non è il coprifuoco, è Speranza. Se non è Diletta Leotta ... mò te devo saluta' che alle 22 comincia er Covid". Ma come, replica lui inseguendola sulle scale, "neanche il tempo di provasse la ...ROME, APR 29 - Health Minister Roberto Speranza on Thursday signed an order extending a ban on arrivals in Italy from India and Bangladesh to Sri Lanka because of the high levels of COVID-19 contagion ...