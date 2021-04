Calcio | Uefa Boicottaggio social media contro discriminazioni e abusi

(Di giovedì 29 aprile 2021) La Confederazione deleuropeo si unisce all'iniziativa di FA e Premier League NYON (SVIZZERA) - Anche lascende in campo e sceglie il silenzio per dire no a ogni forma di discriminazione. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Uefa

Sempre parlando di leadership, è ancora Edin Dzeko, nell intervista rilasciata al sito, che ci regala il secondo motivo per cui la Roma dovrebbe credere nel passaggio del turno contro il ...La Confederazione deleuropeo si unisce all'iniziativa di FA e Premier League NYON (SVIZZERA) - Anche lascende in campo e sceglie il silenzio per dire no a ogni forma di discriminazione. La Confederazione del ...Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Quando siamo entrati nel calcio femminile nel 2015 lo abbiamo fatto come azienda di servizi e la nostra attività è a 360° a differenza di quella che può essere quella di p ...Stadiosport.it ha intervistato in esclusiva Dino Zoff, ex calciatore di Juventus, Napoli, Mantova e Udinese, Campione d'Europa e del Mondo con la Nazionale ...