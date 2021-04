Basket, Playoff Eurolega 2021: domani gara-4 tra Bayern e Milano, secondo match-point per i meneghini (Di giovedì 29 aprile 2021) La serie tra Olimpia Milano e Bayern Monaco si è allungata oltre gara-3 e domani sera (ore 20.45) i meneghini avranno sulla racchetta il secondo match-point per chiudere la pratica e approdare alla Final Four dell’Eurolega 2020-2021 di Basket. Ieri è andato in scena il terzo atto della serie tra bavaresi e lombardi. La squadra di Ettore Messina sperava in un risultato differente da quello che poi è maturato all’Audi Dome, ma il campo ha detto che ai biancorossi servirà un ulteriore sforzo per accedere a una Final Four che manca addirittura dal 1992. Il risultato finale del match di ieri sera ha visto il Bayern prevalere per 85-79: una partita che il team di Andrea ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) La serie tra OlimpiaMonaco si è allungata oltre-3 esera (ore 20.45) iavranno sulla racchetta ilper chiudere la pratica e approdare alla Final Four dell’2020-di. Ieri è andato in scena il terzo atto della serie tra bavaresi e lombardi. La squadra di Ettore Messina sperava in un risultato differente da quello che poi è maturato all’Audi Dome, ma il campo ha detto che ai biancorossi servirà un ulteriore sforzo per accedere a una Final Four che manca addirittura dal 1992. Il risultato finale deldi ieri sera ha visto ilprevalere per 85-79: una partita che il team di Andrea ...

Advertising

Telebari : Basket in carrozzina, l'HBari 2003 ai playoff per la promozione in serie A: la cerimonia in Comune - #Bari #Notizie… - nikifigus : RT @azzurridigloria: ?? BASKET, NBA 2021 ?? Meno di un mese all’inizio dei Playoff @NBA: la corsa alla postseason degli azzurri @Italbasket… - azzurridigloria : ?? BASKET, NBA 2021 ?? Meno di un mese all’inizio dei Playoff @NBA: la corsa alla postseason degli azzurri… - MauroGrasselli : #Basket #NBA, il reggiano Nicolò #Melli si prepara per la corsa ai playoff con i #Dallas #Mavericks. - Fausto77969754 : @jacopo_iacoboni E ieri playoff dell'Euroleague di basket a San Pietroburgo con il palazzetto pieno, tanti senza mascherina. -