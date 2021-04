Ascolti TV 28 aprile | Il Paradiso delle Signore mette all' angolo Daydreamer

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 29 aprile 2021) Come sono andati glitv del prime time e del daytime del 28? Tante le trasmissioni che si sono fronteggiate in queste due fasce orarie. In prima serata, su Rai 1, Alberto Angela con il suo Ulisse ha parlato di Enrico VIII esei regine mentre su Canale 5 è andata in scena la seconda puntata di Buongiorno Mamma. Nel pomeriggio lo scontro principale è stato tra Uomini e Donne e Oggi è un altro giorno. Tra le soap, invece, anche questa volta si è imposta la serie italiana IlTv Rai-Mediaset: in Prime Time vince Buongiorno Mamma Il secondo appuntamento con Ulisse: Il Piacere della Scoperta ha tenuto incollati allo schermo ben 3.190.000 persone con uno share pari al 13.9%. In questa puntata, Alberto Angela si è ...