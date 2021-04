Alessandro Borghese? È l’erede di Mario Soldati (Di giovedì 29 aprile 2021) Con “Cuochi d’Italia” il menù è completo Avvenire, pagina 27, di Andrea Fagioli. Questa settimana sono partite su Tv8 (tutti i giorni dalle 19.30 alle 20.30) le nuove puntate di Cuochi d’Italia, la gara di cucina tra chef specializzati in piatti tipici locali. Ogni volta si sfidano i rappresentanti di due delle venti regioni italiane. A turno i concorrenti scelgono il piatto, fra tre proposti dall’avversario, con il quale confrontarsi ai fornelli. In alternativa c’è il piatto misterioso sotto la cloche degli chef Gennaro Esposito e Cristiano Tomei, che sono anche i giudici della competizione. A loro spetta il voto da 1 a 10 dopo aver valutato l’impiattamento e assaggiato il prodotto cucinato in mezz’ora dai due aspiranti al titolo di miglior cuoco regionale d’Italia. A condurre il tutto lo chef più rock e social della tv, Alessandro Borghese, presente ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 29 aprile 2021) Con “Cuochi d’Italia” il menù è completo Avvenire, pagina 27, di Andrea Fagioli. Questa settimana sono partite su Tv8 (tutti i giorni dalle 19.30 alle 20.30) le nuove puntate di Cuochi d’Italia, la gara di cucina tra chef specializzati in piatti tipici locali. Ogni volta si sfidano i rappresentanti di due delle venti regioni italiane. A turno i concorrenti scelgono il piatto, fra tre proposti dall’avversario, con il quale confrontarsi ai fornelli. In alternativa c’è il piatto misterioso sotto la cloche degli chef Gennaro Esposito e Cristiano Tomei, che sono anche i giudici della competizione. A loro spetta il voto da 1 a 10 dopo aver valutato l’impiattamento e assaggiato il prodotto cucinato in mezz’ora dai due aspiranti al titolo di miglior cuoco regionale d’Italia. A condurre il tutto lo chef più rock e social della tv,, presente ...

