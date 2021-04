Addio a Irene Vioni, voce della sigla di Lupin 3: si è spenta all’età di 78 anni (Di giovedì 29 aprile 2021) Addio a Irene Vioni, è stata la voce della sigla di Lupin 3: è morta all’età di 78 anni, dopo una lunga malattia. L’abbiamo appresa da pochissimo, dopo che già nelle precedenti settimane siamo stati travolti da altre brutte notizie, purtroppo, si è spenta all’età di 78 anni, Irene Vioni, una brillante cantante che ricorderemo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 29 aprile 2021), è stata ladi3: è mortadi 78, dopo una lunga malattia. L’abbiamo appresa da pochissimo, dopo che già nelle precedenti settimane siamo stati travolti da altre brutte notizie, purtroppo, si èdi 78, una brillante cantante che ricorderemo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IreneMossa : Lupin sigla (fisarmonica) - IreneMossa : RT @JustNerd_IT: Addio a Irene Vioni, la cantante della sigla di Lupin III - Leggi l'articolo completo su: - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: Addio alla voce di una sigla indimenticabile #IreneVioni #Lupin - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Una triste perdita per il mondo della musica, ma anche per gli appassionati di anime #IreneVioni #Lupin - ParamountItalia : Una triste perdita per il mondo della musica, ma anche per gli appassionati di anime #IreneVioni #Lupin -