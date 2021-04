Accoltella la moglie in una lite, 58enne arrestato a Sassari (Di giovedì 29 aprile 2021) Durante una lite familiare, un architetto di 58 anni ha Accoltellato alla gola la moglie di 48 anni, psichiatra. Il fatto è avvenuto in via Aproni, 28 a Sassari. All'aggressione ha assisto la figlia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Durante unafamiliare, un architetto di 58 anni hato alla gola ladi 48 anni, psichiatra. Il fatto è avvenuto in via Aproni, 28 a. All'aggressione ha assisto la figlia ...

Accoltella la moglie per dissidi familiari, poi si costituisce ai Carabinieri In particolare, al culmine di una lite scaturita per dissidi tra il medesimo e la propria consorte convivente, avvenuta nella casa coniugale, l'uomo ha accoltellato ripetutamente la moglie, ...

