Ac Prato | è ufficiale | addio Toccafondi | dopo 42 anni c' è un nuovo proprietario

Advertising

FiorentinaUno : PRATO, Ufficiale la cessione del club. Dopo 42 anni termina l’era Toccafondi - - CharlieDB : ??È UFFICIALE?? @RudyZerbi SCOMPARSO Pare si sia allontanato tra i campi, nella tarda serata del… - silvertongue77 : @marzia75 @NuNuZ_00 A Prato, Art Under Skin. Tattoo, piercing e rivenditore ufficiale di El Rana. - MadonnaFonte : ?????? BUONE NOTIZIE per #Felizzano ?????? È ufficiale Il Prato Edizioni è sponsor della nostra campagna di… -

Ultime Notizie dalla rete : Prato ufficiale

E così il, da anni distante anni luce dai pensieri e dall'amore della città, inizia un nuovo cammino. Oggi è stato firmato l'atto di cessione nello studio notarile Francesco D'Ambrosi e ...La famiglia Toccafondi cede ildopo 42 anni (quasi tutti in C) e il passaggioè stato ratificato oggi, giovedì 29 aprile, anche se poi la nuova società prenderà piede al 1 luglio. A ...Incredibile e storica svolta nel Prato, società calcistica che milita in Serie D. Paolo Toccafondi, patron dei lanieri, ha ceduto le quote a Commini Group ...E così il Prato, da anni distante anni luce dai pensieri e dall'amore della città, inizia un nuovo cammino. Oggi è stato firmato l'atto di cessione nello studio notarile Francesco D'Ambrosi e Tiziano ...