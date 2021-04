Variante indiana, a Latina 300 indiani rientrati prima stop voli (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - Variante indiana: nel Lazio l'azione di screening nella comunità Sikh che risiede e lavora nella provincia di Latina continua, ma si pone il problema di chi è rientrato dall'India prima dello stop ai voli e dell'obbligo alla quarantena deciso dal ministero della Salute per il rischio di diffusione della mutazione del coronavirus. "Ci risulta, dopo un incontro con la comunità, che sono circa 300 gli indiani tornati dal Paese d'origine prima dello stop ai voli, dobbiamo rintracciarli e tamponarli. Ci servono i nomi e gli indirizzi. Occorre trovarli subito", afferma all'Adnkronos Salute Antonio Sabatucci, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell'Asl di Latina. "Ieri abbiamo fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) -: nel Lazio l'azione di screening nella comunità Sikh che risiede e lavora nella provincia dicontinua, ma si pone il problema di chi è rientrato dall'Indiadelloaie dell'obbligo alla quarantena deciso dal ministero della Salute per il rischio di diffusione della mutazione del coronavirus. "Ci risulta, dopo un incontro con la comunità, che sono circa 300 glitornati dal Paese d'originedelloai, dobbiamo rintracciarli e tamponarli. Ci servono i nomi e gli indirizzi. Occorre trovarli subito", afferma all'Adnkronos Salute Antonio Sabatucci, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell'Asl di. "Ieri abbiamo fatto ...

