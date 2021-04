“Turtle Walk” | il nuovo album di Frank Hammond Quartet

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Oltre a quelle tipiche del soul e rhythm and blues, ho aggiunto qualche sonorità più moderna per raccontare unpercorso che questo genere può intraprendere, pur mantenendo le sue radici” É disponibile dal 24 aprile su tutte le principali piattaforme digitali . Prodotto dall’etichetta discografica PlayCab, il disco verrà distribuito in oltre 250 negozi online di tutto il mondo, tra cui Spotity, Apple Music, iTunes, Amazon e Google Play. L’ultimo lavoro del musicista abruzzese nativo del Belgio si avvale della presenza del combo di Luca Mongia, Emanuele Carulli, Andrea Marcone e Valerio Pompei.ci ha gentilmente concesso un’intervista. “” è il tuo, di che cosa si tratta? Erano passati un po’ di anni dall’ultimo lavoro, ora ...