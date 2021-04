The Last of Us Parte 3 esiste? La prima bozza della trama è pronta ma non è in sviluppo, almeno per ora (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'ultimo lavoro di Naughty Dog, The Last of Us Parte II, è stato uno dei più grandi successi dello scorso anno. Poco dopo la pubblicazione del titolo, il suo direttore creativo Neil Druckmann ha parlato della possibilità di un nuovo capitolo. Ora ne ha discusso di nuovo e ha rivelato che una prima bozza per una storia sarebbe già presente, ma lo sviluppo non è ancora iniziato. Druckmann e il suo collega Halley Gross sono stati recentemente ospiti del podcast Script Apart e hanno commentato lo stato di una potenziale terza Parte del franchise The Last of Us. Druckmann ha affermato: "Non so quanto dovrei rivelare, ma il co-autore Halley Gross e io abbiamo scritto una bozza per una storia, ma attualmente non è ancora in via di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'ultimo lavoro di Naughty Dog, Theof UsII, è stato uno dei più grandi successi dello scorso anno. Poco dopo la pubblicazione del titolo, il suo direttore creativo Neil Druckmann ha parlatopossibilità di un nuovo capitolo. Ora ne ha discusso di nuovo e ha rivelato che unaper una storia sarebbe già presente, ma lonon è ancora iniziato. Druckmann e il suo collega Halley Gross sono stati recentemente ospiti del podcast Script Apart e hanno commentato lo stato di una potenziale terzadel franchise Theof Us. Druckmann ha affermato: "Non so quanto dovrei rivelare, ma il co-autore Halley Gross e io abbiamo scritto unaper una storia, ma attualmente non è ancora in via di ...

