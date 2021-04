Terroristi arrestati in Francia, difensore Battisti: “Fatti vecchi, voltare pagina” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Sono dei Fatti così vecchi che a un certo momento bisognerebbe voltare pagina e metterci una pietra sopra. Molti di questi ex Terroristi all’epoca dei Fatti erano giovani, e ora sono persone molto più grandi. Hanno forse commesso dei reati ma sono stati condannati da una giustizia eccezionale e alcuni probabilmente non hanno avuto neanche modo di difendersi di persona”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Éric Turcon, l’avvocato di Cesare Battisti, l’ex membro del gruppo Proletari Armati per il Comunismo arrestato in Bolivia a gennaio del 2019 e successivamente estradato in Italia. A marzo del 2019 Battisti si è dichiarato colpevole degli omicidi per cui è stato condannato. “Cesare Battisti – sottolinea Turcon – è stato condannato senza ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Sono deicosìche a un certo momento bisognerebbee metterci una pietra sopra. Molti di questi exall’epoca deierano giovani, e ora sono persone molto più grandi. Hanno forse commesso dei reati ma sono stati condannati da una giustizia eccezionale e alcuni probabilmente non hanno avuto neanche modo di difendersi di persona”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Éric Turcon, l’avvocato di Cesare, l’ex membro del gruppo Proletari Armati per il Comunismo arrestato in Bolivia a gennaio del 2019 e successivamente estradato in Italia. A marzo del 2019si è dichiarato colpevole degli omicidi per cui è stato condannato. “Cesare– sottolinea Turcon – è stato condannato senza ...

