Roma: Rotondi, 'esiste spazio per un centro ma chiaro e autonomo, sfida è a Milano'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Non so i contenuti dell'incontro tra Giovanni Toti e Carlo Calenda. Esiste uno spazio per una forza centrale, ma due condizioni: che dia una connotazione chiara e che sia disposta a correre senza alleanze anche alle elezioni politiche". Lo dice all'Adnkronos il parlamentare di Forza Italia Gianfranco Rotondi che sull'ipotesi Calenda candidato di centro nella Capitale, risponde: "Io non parlerei di persone bensì di temi e culture: chi rappresenta i cattolici? Su quali temi? Il Papa suggerisce un'alleanza per la Terra difesa del creato. Noi che rispondiamo?"

