Roma, oggi nuovo sit-in per l'operaio del siderurgico di Taranto Riccardo Cristello licenziato per un commento ad una serie tv (Di mercoledì 28 aprile 2021) Era stato preannunciato dal sindacato Usb la scorsa settimana, nel precedente sit-in davanti al ministero dello Sviluppo economico: oggi altro sit-in per Riccardo Cristello. Il lavoratore del siderurgico di Taranto è stato licenziato alcune settimane fa da Arcelor Mittal per avere commentato, in modo ritenuto denigratorio dall'azienda, una serie tv con protagonista Sabrina Ferilli. Alla precedente manifestazione presero parte Simona Izzo e Ricky Tognazzi, registi della fiction. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, non ricevette neppure l'operaio. Nel frattempo è accaduto che la gestione del siderurgico di Taranto è competenza di Acciaierie d'Italia, società di Arcelor Mittal con Invitalia (lo ...

