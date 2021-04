Returnal: un nuovo trailer di gameplay ci porta su Atropo! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Returnal si è mostrato oggi in un nuovo trailer di gameplay che vi proponiamo in quest’articolo. Scoprite con noi i misteri di Atropo Solo una manciata di giorni ci separa ormai dal debutto di Returnal di Housemarque, l’attesissima esclusiva per PS5 che proprio oggi si è mostrata ad una community bramosa di novità con un nuovo un trailer di gameplay che vi proponiamo in quest’articolo (vi basta un clic sul player che vedete in basso). Lo sparatutto in terza persona rogue-lite vede la scout ASTRA Selene atterrare su Atropo, un misterioso pianeta che pullula di animali selvatici ostili. Le cose diventano ancora più incomprensibili quando la donna muore e finisce per risvegliarsi ancora una volta sul pianeta suddetto. Vediamo tutti i dettagli al ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 aprile 2021)si è mostrato oggi in undiche vi proponiamo in quest’articolo. Scoprite con noi i misteri di Atropo Solo una manciata di giorni ci separa ormai dal debutto didi Housemarque, l’attesissima esclusiva per PS5 che proprio oggi si è mostrata ad una community bramosa di novità con unundiche vi proponiamo in quest’articolo (vi basta un clic sul player che vedete in basso). Lo sparatutto in terza persona rogue-lite vede la scout ASTRA Selene atterrare su Atropo, un misterioso pianeta che pullula di animali selvatici ostili. Le cose diventano ancora più incomprensibili quando la donna muore e finisce per risvegliarsi ancora una volta sul pianeta suddetto. Vediamo tutti i dettagli al ...

Advertising

Eurogamer_it : Nuovo trailer di lancio per #Returnal e consigli per sopravvivere al mondo. - brema82 : RT @PlayStationIT: Ecco tutto quello che bisogna sapere prima di giocare Returnal, il nuovo sparatutto fantascientifico per PS5 in arrivo i… - PS5ItaliaMIT : RT @PlayStationIT: Ecco tutto quello che bisogna sapere prima di giocare Returnal, il nuovo sparatutto fantascientifico per PS5 in arrivo i… - Giu_8 : RT @PlayStationIT: Ecco tutto quello che bisogna sapere prima di giocare Returnal, il nuovo sparatutto fantascientifico per PS5 in arrivo i… - Imperator_98 : RT @PlayStationIT: Ecco tutto quello che bisogna sapere prima di giocare Returnal, il nuovo sparatutto fantascientifico per PS5 in arrivo i… -