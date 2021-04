Recovery plan da modificare in coerenza con le politiche Ue (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono diversi i miglioramenti apportati al Piano nazionale di ripresa e resilienza del nostro Paese elaborato dal governo Draghi. Un lavoro che però consideriamo solo all’inizio, perché il PNRR non è pienamente coerente con le politiche europee ispirate al Green Deal e alla transizione ecologica e non è adeguato alle sfide ambiziose che la salute del Pianeta ci impone. Il piano presentato in Parlamento manca ancora dell’allegato con le schede progettuali che restituirebbero più compiutamente la struttura effettiva e le finalità concrete dei poderosi investimenti previsti. Tra le novità positive possiamo comunque rilevare lo sviluppo dell’agrivoltaico, la realizzazione di comunità energetiche nei piccoli comuni, una spinta alla produzione di biometano, i progetti di riforestazione urbana e periurbana, il finanziamento alla bonifica dei siti orfani, ma alcuni ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono diversi i miglioramenti apportati al Piano nazionale di ripresa e resilienza del nostro Paese elaborato dal governo Draghi. Un lavoro che però consideriamo solo all’inizio, perché il PNRR non è pienamente coerente con leeuropee ispirate al Green Deal e alla transizione ecologica e non è adeguato alle sfide ambiziose che la salute del Pianeta ci impone. Il piano presentato in Parlamento manca ancora dell’allegato con le schede progettuali che restituirebbero più compiutamente la struttura effettiva e le finalità concrete dei poderosi investimenti previsti. Tra le novità positive possiamo comunque rilevare lo sviluppo dell’agrivoltaico, la realizzazione di comunità energetiche nei piccoli comuni, una spinta alla produzione di biometano, i progetti di riforestazione urbana e periurbana, il finanziamento alla bonifica dei siti orfani, ma alcuni ...

Advertising

petergomezblog : Recovery plan, il file sul sito del governo cambiato in corsa due ore prima che parlasse Draghi. Nel nuovo testo sl… - galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - marattin : La mia dichiarazione di voto sulle comunicazioni del Presidente Draghi sul Recovery Plan. - Ed52926520 : RT @Cassio39592131: Ha messo a nudo quanto avete rubato agli italiani per farvi i cazzi vostri e quanto ancora ruberete visto che da 30 ann… - borsatti_rita : RT @Kotiomkin: Recovery plan. Alla Sanità si passa dai 19,7 miliardi stanziati da Conte ai 15,6 di Draghi. Ma per Renzi ora va tutto bene,… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Recovery plan da modificare in coerenza con le politiche Ue Sono diversi i miglioramenti apportati al Piano nazionale di ripresa e resilienza del nostro Paese elaborato dal governo Draghi. Un lavoro che però consideriamo solo all'inizio, perché il PNRR non è ...

Roberto Cingolani/ 'Stop burocrazia, ripartiamo da sole e vento' Il Recovery Plan "è un progetto più ambizioso della semplice ripresa post pandemia, vuole impostare il futuro del Paese per le generazioni a venire" : non ha dubbi Roberto Cingolani . Il ministro della ...

Recovery plan, il testo potrebbe non essere chiuso. Ecco perchè Orizzonte Scuola Recovery Plan e politiche sociali: le azioni previste per famiglie e persone ROMA – Famiglie, minori, persone con disabilità, anziani non autosufficienti. C’è un’attenzione specifica per loro nella bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che dopo l’esame del Parlamen ...

Recovery plan da modificare in coerenza con le politiche Ue Sono diversi i miglioramenti apportati al Piano nazionale di ripresa e resilienza del nostro Paese elaborato dal governo Draghi. Un lavoro che però consideriamo solo all’inizio, ...

Sono diversi i miglioramenti apportati al Piano nazionale di ripresa e resilienza del nostro Paese elaborato dal governo Draghi. Un lavoro che però consideriamo solo all'inizio, perché il PNRR non è ...Il"è un progetto più ambizioso della semplice ripresa post pandemia, vuole impostare il futuro del Paese per le generazioni a venire" : non ha dubbi Roberto Cingolani . Il ministro della ...ROMA – Famiglie, minori, persone con disabilità, anziani non autosufficienti. C’è un’attenzione specifica per loro nella bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che dopo l’esame del Parlamen ...Sono diversi i miglioramenti apportati al Piano nazionale di ripresa e resilienza del nostro Paese elaborato dal governo Draghi. Un lavoro che però consideriamo solo all’inizio, ...